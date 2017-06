Kim Clijsters begeleidt Yanina Wickmayer tijdens Wimbledon

Bewerkt door: MH

26/06/17 - 11u52 Bron: Belga

Kim Clijsters trainde Yanina Wickmayer ook vorig jaar al tijdens de Australian Open © afp.

Yanina Wickmayer (WTA 95) wordt vanaf volgende week tijdens Wimbledon (3-16 juli) bijgestaan door voormalig tennistopper Kim Clijsters. De samenwerking met haar coach Nicolas Beuque werd immers in onderling overleg stopgezet, zo maakte haar management vandaag bekend.

De 34-jarige Clijsters, die vorig jaar tijdens de Australian Open al een aantal keren met Wickmayer trainde, zal haar gedurende Wimbledon tijdelijk bijstaan. De Limburgse voormalige nummer een van de wereld was tijdens haar carrière in 2003 en 2006 halvefinaliste op het Londense gras.



Het afgelopen anderhalf jaar werd de 27-jarige Wickmayer getraind door Beuque. "We hebben besloten om de samenwerking stop te zetten", klinkt het in een persmededeling. "Ik ben Nicolas dankbaar voor onze tijd samen, maar we moeten concluderen dat de resultaten uitblijven en een andere aanpak zich opdringt. Na Wimbledon zal ik samen met mijn team evalueren op welke manier en met wie we verder gaan."



Meer dan tien coaches

Wickmayer versleet de afgelopen dertien jaar al meer dan tien verschillende coaches. Vorige week strandde ze in de kwalificaties van het WTA-toernooi in Mallorca. Op The All England Club neemt ze komende week voor de tiende keer deel aan Wimbledon, haar beste resultaat is er een plaats in de achtste finales in 2011. Toen ging ze er in twee sets uit tegen de Tsjechische Petra Kvitova, de latere toernooiwinnares. De voorbije twee jaar geraakte ze in de Britse hoofdstad telkens niet verder dan de openingsronde.