Vier Belgische mannen in kwalificaties Wimbledon

25/06/17 - 20u16 Bron: Belga

Ruben Bemelmans en Joris De Loore. © belga.

Vier Belgische mannen proberen zich vanaf morgen te plaatsen voor de hoofdtabel van Wimbledon, het derde grandslamtoernooi van het seizoen. Ruben Bemelmans (ATP 120), Kimmer Coppejans (ATP 174), Joris De Loore (ATP 195) en Yannick Reuter (ATP 230) treden dan aan in de kwalificaties van het prestigieuze grastoernooi in Londen en moeten drie kwalificatieronden overleven om een ticket voor de hoofdtabel te bemachtigen.

Twaalfde reekshoofd Bemelmans krijgt de Fransman Tristan Lamasine (ATP 194) tegenover zich in de eerste kwalificatieronde, Coppejans treft de Oostenrijker Sebastian Ofner (ATP 224). De Loore moet de baan op tegen de Hongaar Attila Balazs (ATP 171) en Reuter kruist de degens met het Franse twintigste reekshoofd Paul-Henri Mathieu (ATP 131).



David Goffin (ATP 13) is er wegens zijn op Roland Garros opgelopen enkelblessure zoals bekend niet bij op het heilige Londense gras, Steve Darcis (ATP 58) en Arthur De Greef (ATP 113) zijn rechtstreeks geplaatst voor de hoofdtabel.



De loting voor de kwalificaties bij de vrouwen is nog niet bekend.