Organisatie Wimbledon deelt eerste wildcards uit, onder meer aan Tommy Haas

21/06/17 - 12u05 Bron: Belga

© ap.

De Duitse veteraan Tommy Haas mag in zijn afscheidsjaar nog een keer proberen te schitteren op Wimbledon. Zo werden er voor het prestigieuze grastoernooi tien wildcards uitgedeeld, en de 39-jarige Duitser is een van de gelukkigen.

Haas stond in 1997 voor het eerst op de hoofdtabel van Wimbledon. Dit jaar wordt zijn zestiende deelname. Een halve finale in 2009 (tegen Roger Federer) is zijn beste resultaat.



De voorbije jaren kampte Haas met heel wat blessureleed. Op de ranking staat hij 252ste. Vijftien jaar geleden, in mei 2002, bereikte hij met de tweede plaats zijn hoogste notering.



Naast Tommy Haas kregen ook de Britten Brydan Klein, Cameron Norrie en James Ward een wildcard, net als de Canadees Denis Shapalov. Bij de vrouwen gaan de uitnodigingen naar de Britten Katie Boulder, Naomi Broady, Laura Robson en Heather Watson, en naar de Kazachse Zarina Diyas. Er zijn zowel bij de mannen als de vrouwen nog drie wildcards te verdelen.



Wimbledon wordt gespeeld van 3 tot 16 juli.