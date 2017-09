David Goffin klimt naar twaalfde plaats na US Open

Bewerkt door: PL

11/09/17 - 10u04 Bron: Belga

© photo news.

David Goffin stijgt vandaag twee posities op de nieuwe wereldranking in het mannentennis. Hij staat twaalfde.

Goffin dankt de winst aan zijn achtste finale op de US Open, het beste resultaat tot dusver voor de Luikenaar in New York. Begin dit jaar, in februari, stond Goffin voor het eerst in zijn carrière in de top tien.



Steve Darcis ging er in New York al in de eerste ronde uit. 'Shark' zakt elf plaatsen naar nummer 77. Ruben Bemelmans, eveneens gewipt in de openingsronde, mag vier banken vooruit naar plaats 92.



Helemaal bovenaan de ranglijst heeft de Spanjaard Rafael Nadal na zijn derde eindzege op Flushing Meadows een flinke voorsprong van bijna 2.000 punten op Roger Federer. De Zwitser wipt over de Schot Andy Murray naar de derde plaats. Dan volgen de Duitser Alexander Zverev (vierde) en de Kroaat Marin Cilic (vijfde), die allebei twee plaatsen stijgen.



De Zuid-Afrikaan Kevin Anderson stootte in New York voor het eerst door tot de finale van een grandslam. Hij wordt daarvoor beloond met een sprong van 32 naar 15. Ook de Spanjaard Pablo Carreno Busta, halvefinalist, doet een uitstekende zaak en wipt van 19 naar 10.