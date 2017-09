Afzegging in Belgische kamp voor Davis Cup tegen Australië - Goffin op plaats 12

Bewerkt door: PL

11/09/17 - 21u04 Bron: Belga

Joris De Loore naast Ruben Bemelmans. © belga.

Joris De Loore (ATP-220) heeft af moeten zeggen voor de halve finale van de Davis Cup tegen Australië. Hij wordt in het Belgische team vervangen door Arthur De Greef (ATP-147). België treedt volgende weekend in de Brussels Expo ook nog met David Goffin (ATP-12), Steve Darcis (ATP-77) en Ruben Bemelmans (ATP-92) aan. De Loore blesseerde zich zaterdag op training aan de knie. Uit nader onderzoek bleek dat hij een medische ingreep zal moeten ondergaan, waarna hem enkele weken revalidatie wacht. "Dit is uiteraard een zware tegenslag", verklaarde kapitein Johan Van Herck. "In eerste instantie voor Joris zelf, maar ook voor het team. Met Arthur en de andere spelers zullen we nu bekijken welke onze sterkste opties zijn. Onze ambitie blijft dezelfde: Australië kloppen en ons plaatsen voor de finale." Goffin, Darcis, Bemelmans en De Loore bezorgden België in april een plaats in de halve finales door Italië met 3-2 te verslaan. In februari vormde De Greef met Darcis, Bemelmans en De Loore het team dat in de eerste ronde Duitsland met 4-1 uitschakelde. De Australische kapitein Lleyton Hewitt selecteerde Nick Kyrgios (ATP-20), Jordan Thompson (ATP-70), Thanasi Kokkinakis (ATP-213) en John Peers (nummer 2 op de dubbelranking) voor het duel op gravel in Brussel. In de tweede halve finale staan Frankrijk en Servië tegenover elkaar.

Goffin nu op nummer twaalf

David Goffin stijgt vandaag twee posities op de nieuwe wereldranking in het mannentennis. Hij staat twaalfde. Goffin dankt de winst aan zijn achtste finale op de US Open, het beste resultaat tot dusver voor de Luikenaar in New York. Begin dit jaar, in februari, stond Goffin voor het eerst in zijn carrière in de top tien.



Steve Darcis ging er in New York al in de eerste ronde uit. 'Shark' zakt elf plaatsen naar nummer 77. Ruben Bemelmans, eveneens gewipt in de openingsronde, mag vier banken vooruit naar plaats 92.



Helemaal bovenaan de ranglijst heeft de Spanjaard Rafael Nadal na zijn derde eindzege op Flushing Meadows een flinke voorsprong van bijna 2.000 punten op Roger Federer. De Zwitser wipt over de Schot Andy Murray naar de derde plaats. Dan volgen de Duitser Alexander Zverev (vierde) en de Kroaat Marin Cilic (vijfde), die allebei twee plaatsen stijgen.



De Zuid-Afrikaan Kevin Anderson stootte in New York voor het eerst door tot de finale van een grandslam. Hij wordt daarvoor beloond met een sprong van 32 naar 15. Ook de Spanjaard Pablo Carreno Busta, halvefinalist, doet een uitstekende zaak en wipt van 19 naar 10.