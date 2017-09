YP

11/09/17 - 00u01 Bron: Belga

US Open Kim Clijsters heeft vandaag aan de zijde van Martina Navratilova het dubbeltoernooi voor tennislegendes gewonnen op het US Open, het laatste grandslamtoernooi van het seizoen.

In de finale haalden de 34-jarige Clijsters en de inmiddels zestigjarige Navratilova het met 4-6, 6-2 en 10-4 in de supertiebreak van het Amerikaanse duo Lindsay Davenport en Mary Joe Fernandez. In een niet zo ver verleden was Davenport nog een concurrente van Clijsters.