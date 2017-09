Dubbeltitel US Open bij de vrouwen is voor Hingis en Chan

KV

10/09/17 - 23u22

© photo news.

De Zwitserse Martina Hingis heeft vanavond na haar overwinning in het gemengd dubbel, ook de dubbeltitel bij de vrouwen gepakt op het US Open in het Amerikaanse New York. Samen met de Taiwanese Chan Yung-Jan werd er gewonnen van de Tsjechische Lucie Hradecka en Katerina Siniakova met 6-3 en 6-2.