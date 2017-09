Sloane Stephens zet Madison Keys simpel opzij in finale US Open: "Na mijn voetoperatie achtte ik dit onmogelijk"

Bewerkt door: PL & MH

De Amerikaanse Sloane Stephens (WTA 83) heeft voor de eerste keer de US Open gewonnen. Stephens haalde het in twee sets van haar landgenote Madison Keys (WTA 16): 6-3, 6-0. "Op 23 januari lag ik op de operatietafel. Als iemand me had verteld dat ik de US Open zou winnen, dan zou ik gezegd hebben dat het onmogelijk was", reageerde Stephens na haar triomf.

De wedstrijd zat er na exact één uur spelen op omdat Keys de fouten maar bleef opstapelen. In de onderlinge duels staat het nu 2-0 in het voordeel van Stephens.



Zowel Stephens als Keys stonden in New York voor de eerste keer in de finale van een grandslamtoernooi. Het was het eerste Amerikaanse onderonsje in de vrouwenfinale van de US Open sinds Serena Williams het in 2002 haalde van haar zus Venus. © photo news.

Stephens maakte na de operatie een vrije val van meer dan 900 plaatsen op de ranking, maar was sinds augustus bezig aan een remonte. Ze begon de US Open als nummer 83 en staat maandag zeventiende op de wereldranking. © photo news.