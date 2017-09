Pas bevallen Serena Williams mikt op Australian Open

Bewerkt door: XC

9/09/17 - 21u10 Bron: Belga

© ap.

Tennisster Serena Williams, die vorige week een dochtertje op de wereld zette, zal proberen tijdig fit te geraken voor de Australian Open in januari 2018. Dat zei haar coach Patrick Mouratoglou. De 23-voudige grandslamwinnares is titelverdedigster in Melbourne.

"Het idee is om in een ideaal scenario klaar te zijn voor Australië", aldus Mouratoglou, vandaag op de US Open in New York. "We hebben afgesproken om te herbeginnen wanneer de dokters het toelaten. Als ze klaar is voor de Australian Open, dan speelt ze."



De 35-jarige Amerikaanse zette haar seizoen in april stop omdat haar baby in aantocht was. Straks spelen haar landgenotes Madison Keys en Sloane Stephens de finale van de US Open in New York.