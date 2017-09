Martina Hingis en Jamie Murray winnen gemengd dubbeltoernooi op US Open

Bewerkt door: XC

9/09/17 - 20u49 Bron: Belga

© reuters.

Martina Hingis en Jamie Murray hebben de finale van het gemengd dubbelspel op de US Open in New York gewonnen. De 36-jarige Zwitserse haalde het samen met de broer van Andy Murray in drie sets. Ze strijken 150.000 dollar op. Eerder dit seizoen won het duo al op Wimbledon.