Nadal ontmoet Anderson in mannenfinale US Open

GVS

9/09/17 - 08u12

© afp.

De mannenfinale in New York wordt er eentje tussen Radael Nadal en Kevin Anderson. Nadal - de nummer één van de wereld - won in vier sets van de Argentijn Juan Martin del Potro: 4-6, 6-0, 6-3, 6-2. De als 28ste geplaatste hardhitter Anderson versloeg de als 19de geplaatste Spanjaard Pablo Carreno Busta in vier sets: 4-6, 7-5, 6-3 en 6-4