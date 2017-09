Jean-Julien Rojer en Horia Tecau veroveren titel in het dubbelspel op US Open

Bewerkt door: XC

8/09/17

Jean-Julien Rojer en Horia Tecau hebben in New York de dubbeltitel bij de mannen gepakt op de US Open. Het Nederlands-Roemeense duo klopte in de finale de Spanjaarden Feliciano Lopez en Marc Lopez in twee sets: 6-4 en 6-3.