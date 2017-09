Keys en Stephens strijden in Amerikaans onderonsje voor de US Open, geen finale voor Venus

DMM

8/09/17 - 06u15

© photo news.

US Open Sloane Stephens (WTA-83) en Madison Keys (WTA-16) mogen zich zaterdag opmaken voor een Amerikaans treffen in de finale van de US Open. De twee dames plaatsten zich afgelopen nacht na de halve finales voor de eindstrijd van het laatste Grand Slamtoernooi van het jaar.

Geen finale voor ex-winnares Venus Williams dus. De 36-jarige ouderdomsdeken kwam in haar wedstrijd tegen Sloane Stephens nochtans aardig in de buurt met een driesetter. Toch trok haar veel jongere landgenote met een ultieme 7-5 in de derde set aan het langste eind. Na meer dan twee uur tennis stonden de 6-1, 0-6, 7-5-setstanden op het bord.



Ook de 22-jarige Madison Keys mag zich opmaken voor een eerste Grandslam-finale. Het vijftiende reekshoofd in New York won haar halve finale dan weer vrij makkelijk van Coco Vandeweghe: 6-1, 6-2 na 63 minuten spelen.



Voor zowel Stephens als Keys wordt deze finale op de US Open een primeur, want nog nooit eerder schopten beide dames het tot in de finale van een groot tennistoernooi. De eindzege blijft met twee Amerikaanse finalisten alvast wel in eigen land.