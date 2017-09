Clijsters mag tweemaal juichen: eerst naar finale 'Champ Doubles', nadien gaat een bekende 70-jarige op zijn knie

Bewerkt door: PL

8/09/17 - 10u04 Bron: Belga

© Jimmie48 Photography.

Kim Clijsters beleefde gisteren een enorm fijne dag. Eerst plaatste ze zich op de US Open aan de zijde van Martina Navratilova vlot voor de finale van het dubbeltoernooi voor tennislegendes. Vervolgens werd ze aangenaam verrast door Stan Smith, gekend voor zijn populaire sneakers van Adidas.

© photo news.

In de halve finale van de 'Champ Doubles' haalden de 34-jarige Clijsters en Navratilova, 60 inmiddels, het na 53 minuten met 6-3, 6-4 van het Amerikaanse duo Tracy Austin en Gigi Fernandez. In de finale wacht een ander Amerikaans duo: Lindsay Davenport, een voormalige concurrente van Clijsters, en Mary Joe Fernandez.



Maar daarmee was de mooie avond van Clijsters nog niet teneinde. Gisteren werd ze immers nog opgenomen in de Tennis Hall of Fame. Ze kreeg dan ook een prachtige ring van de 70-jarige Stan Smith. De winnaar van de US Open in 1971 en Wimbledon in 1972 - al is hij vooral gekend om zijn immens populaire sneakers verbonden aan het sportmerk Adidas - ging zelfs op de knie voor de Limburgse. Charmeren deed ie zeker, maar aangezien Clijsters al even getrouwd is met Brian Lynch kwam hij allicht van een kale reis terug.