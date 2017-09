Clijsters en Navratilova naar finale van 'Champ Doubles'

Bewerkt door: PL

7/09/17 - 22u19 Bron: Belga

© photo news.

Kim Clijsters heeft zich op de US Open samen met Martina Navratilova vlot geplaatst voor de finale van het dubbeltoernooi voor tennislegendes. De eerste ronde vormde in het 'Champ'-toernooi in New York meteen de halve finale.