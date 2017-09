Monami: "Amerikaans onderonsje in halve finales US Open is puur toeval"

XC

7/09/17 - 14u33

© photo_news.

Voor het eerst sinds 1981 staan er vier Amerikaanse tennissters - Madison Keys (WTA 16), Coco Vandeweghe (WTA 22), Venus Williams (WTA 9) en Sloane Stephens (WTA 83) - in de halve finales van de US Open. "Uitzonderlijk, maar het is niet zo dat de Amerikaanse dames beter zijn dan de rest", aldus Fed Cup-kapitein Dominique Monami.

"Uiteraard zijn zij extra gemotiveerd om in hun eigen land te spelen, maar dat er nu vier Amerikaanse tennissters in de halve finales staan, is puur toeval", vertelt Monami. "Het hangt deels van de loting af, en er is nu eenmaal in het vrouwentennis niemand die erboven uitsteekt. Dan kan zoiets gebeuren. Daarnaast zijn er zowel bij de mannen als bij de vrouwen veel spelers en speelsters die met blessures kampen. Dat speelt hier ook zijn rol."



"Ondanks dat er - in tegenstelling tot vroeger - geen speelster meer is die het verschil maakt, denk ik niet dat het niveau van het vrouwentennis gezakt is", gaat onze Fed Cup-kapitein verder. "Er is wel geen supergroot talent op dit moment, zoals wij met Justine Henin en Kim Clijsters hadden. Zo heeft Karolina Pliskova nog geen groot tornooi gewonnen. Wie weet er op dit moment dat zij de nummer één van de wereld is bij de vrouwen? (na de US open wordt Garbine Muguruza de nieuwe nummer één, red.)"



Dat Madison Keys, Coco Vandeweghe, Venus Williams en Sloane Stephens bij de laatste vier in New York zitten, hadden er vooraf weinigen voorspeld. Ook Monami niet. "Venus Williams was er al toen ik nog speelde", lacht Monami. "Ik moet zeggen dat ik verrast ben dat ze op haar 37ste in de halve finale van de US Open staat. Het zou straf zijn mocht ze na zestien jaar opnieuw zegevieren in New York. Zo zie je dat je nooit iemand mag afschrijven, kijk maar naar Roger Federer en Rafael Nadal."

Lees ook Del Potro mept Federer eruit bij mannen, Keys maakt er Amerikaans onderonsje van bij vrouwen