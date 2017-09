Madison Keys maakt Amerikaans onderonsje van halve finales US Open

YP

De Amerikaanse tennisster Madison Keys (WTA 16) heeft afgelopen nacht haar kwartfinale op de US Open gewonnen van de Estse Kaia Kanepi (WTA 418). Dankzij de zege van Keys worden de halve finales in New York een volledig Amerikaans onderonsje. Dat gebeurt voor het eerst sinds 1981.