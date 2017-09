Del Potro mept Federer eruit bij mannen, Keys maakt er Amerikaans onderonsje van bij vrouwen

YP

Halve finale US Open Geen derde grandslamtitel in 2017 voor Roger Federer (ATP-3). De Argentijn Juan Martin del Potro (ATP-28) versloeg de Zwitser in de kwartfinale op de US Open in vier sets: 7-5, 3-6, 7-6 (10/8), 6-4. Del Potro komt in de halve finale uit tegen de nummer één, de Spanjaard Rafael Nadal.

© afp. Del Potro boekte zijn zesde overwinning in 22 confrontaties met Federer. Hij bevestigde dat de US Open zijn voorkeurstoernooi is. "Ik heb mijn beste wedstrijd van het toernooi gespeeld. Ik denk dat ik deze overwinning heb verdiend", aldus Del Potro.



De 36-jarige Federer won eerder dit jaar de Australian Open en Wimbledon. Bij eindwinst in de US Open zou hij de nieuwe nummer één zijn geworden. Hij slaagde er in de kwartfinale echter niet in om de maat te nemen van Del Potro. Federer verspeelde vier setballen in de derde set. Zijn voorbereiding voor de US Open verliep "ver van ideaal", door een rugblessure, gaf hij toe toen hij in New York aankwam.



