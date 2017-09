Nadal heeft geen kind aan piepjonge Rublev en plaatst zich makkelijk voor halve finales

DMM

Rafael Nadal heeft zich niet overwerkt in zijn kwartfinale op de US Open. De Spanjaard had in zijn wedstrijd tegen de Russische tienersensatie Andrey Rublev maar een dik anderhalf uur nodig om een plaats bij de laatste vier veilig te stellen. Na 6-1, 6-2, 6-2 mocht de 19-jarige Rublev zijn biezen pakken.