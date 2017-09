Vandeweghe houdt nummer één Pliskova uit de halve finales in New York

DMM

US Open Coco Vandeweghe beleeft een droomweek voor eigen volk. De Amerikaanse schakelde in haar kwartfinale op de US Open Karolina Pliskova uit. Vandeweghe haalde het in twee set van de nummer één op de wereldranglijst: 7-6 (7/4), 6-3. Het is de eerste halve finale op een Grand Slamtoernooi voor de Amerikaanse.