Goffin-killer en nieuwe tienersensatie tennist straks tegen idool Nadal: "Ik kocht als bokserszoon al zijn truitjes"

US Open 19 jaar oud is Andrey Rublev, maar de nieuwste tienersensatie in het ATP-tenniscircuit geeft vannacht wel al Rafael Nadal partij in de kwartfinales van de US Open. De Rus is bovendien de eerste tennisser sinds Andy Roddick die erin slaagt zich op 19-jarige leeftijd bij de laatste acht op Flushing Meadows te scharen. Een portret van een bokserszoon die dweept met Mike Tyson, AC/DC en Metallica.

© photo news. Ik kopieerde Nadal zoveel mogelijk, zelfs qua kledij. Ik kocht de nieuwste truitjes uit de laatste collecties, allemaal om Rafa te imiteren. Andrey Rublev © photo news. Met net geen twintig lentes op de teller beleeft Andrey Rublev de week van z'n dromen in New York. De 19-jarige Rus moest in zijn vorige vier wedstrijd slechts één set toegeven op de tegenstand en schakelde 'en passant' onze David Goffin en schaduwfavoriet Grigor Dimitrov uit in drie simpele sets.



De jonge snaak doet zichzelf zo meteen een wedstrijd cadeau tegen het nummer één van de wereld, Rafael Nadal. Een match met een speciaal tintje, zeker als je weet dat Nadal een van Rublevs jeugdidolen blijkt te zijn.



Het nummer 53 op de ATP-ranglijst spendeerde in zijn vroege jaren als tennisser uren aan videobeelden van de Spaanse tennisser. Tijdens die studeersessies leerde hij zo veel mogelijk uit het fysieke spel en het voetenwerk van Nadal. Ook de forehand van Federer en de opslag van Raonic kennen geen geheimen voor de 19-jarige tienersensatie.



Veel verrassingen zal Nadal vanavond dus niet hebben voor zijn Russische opponent. "Mijn eerste idool was Marat Safin, maar later verafgoodde ik Nadal. Ik kopieerde hem zoveel mogelijk, zelfs qua kledij. Ik kocht de nieuwste truitjes uit de laatste collecties, allemaal om Rafa te imiteren." Lees ook David Goffin: "Het was bijna onmogelijk om te winnen vandaag"

