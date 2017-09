Roger Federer op drafje naar kwartfinales

Bewerkt door: PL

Roger Federer heeft in navolging van Rafael Nadal de kwartfinales bereikt van de US Open. De Zwitser rekende in drie sets af met de Duitser Philipp Kohlschreiber: 6-4, 6-2, 7-5.

Federer, die op zijn twintigste grandslamtitel jaagt, won opnieuw gemakkelijk, nadat hij in de vorige ronde in drie sets had afgerekend met Feliciano Lopez. In zijn eerste twee partijen had hij nog vijf sets nodig om zich te ontdoen van zijn tegenstander.



Federer kan in de halve finale Nadal treffen. Daarvoor moet de Zwitser wel eerst de Argentijn Juan Martin del Potro, de kampioen van 2009, verslaan. Nadal speelt in de kwartfinale tegen Andrei Rublev, de killer van David Goffin.



Del Potro won zijn duel tegen Dominic Thiem na een straffe comeback. De Argentijn verloor de eerste twee sets, maar knokte zich terug in de wedstrijd om na ruim 3,5 uur als winnaar van het veld te stappen: 1-6, 2-6, 6-1, 7-6 (7/1), 6-4. Del Potro overleefde onder meer twee matchpoints van de Oostenrijker.