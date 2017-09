David Goffin: "Het was bijna onmogelijk om te winnen vandaag"

Bewerkt door Glenn Van Snick

David Goffin (ATP 14) slaagde er vandaag op de US Open niet in de poort open te beuken naar de kwartfinales. De Luikenaar ging in drie sets (7-5, 7-6 (7/5) en 6-3) onderuit tegen de 19-jarige Rus Andrey Rublev (ATP 53), maar was achteraf niet teleurgesteld. "Het was quasi onmogelijk om deze wedstrijd te winnen", liet Goffin na afloop optekenen.

"Het was niet evident tegen Rublev", legde Goffin uit. "Hij speelde erg agressief en snel, zowel links als rechts, en ik had moeilijkheden om me te verplaatsen. Hij heeft een heel groot potentieel. Zijn rechter is erg hard. Het is nauwelijks te geloven dat hij amper 19 jaar is. Je kan immers nog veel verbeteren op die leeftijd. Voor mij was het bijna onbegonnen werk om te kunnen winnen vandaag."



Nochtans had Goffin wel kansen. De Luikenaar kreeg in de eerste set het eerste breakpunt bij 5-5. En in de tweede set leidde Goffin zelfs met 3-0, alvorens in te storten met acht foute opslagen en 39 directe fouten. "Het is teleurstellend", bevestigde Goffin. "Mijn tennis is goed, maar sinds mijn enkelblessure op Roland Garros heb ik geen enkele wedstrijd meer aan honderd procent van mijn capaciteiten kunnen afwerken. Ik ga nu even rust nemen, om dan op honderd procent van mijn kunnen terug te keren."



Het volgende objectief voor Goffin is de halve finale van de Davis Cup met het Belgische team tegen Australië, 15-17 september in Paleis 12 van Brussels Expo.