Tiener Rublev in drie sets te sterk, achtste finales eindhalte voor Goffin

GVS

4/09/17 - 20u51

© afp.

David Goffin (ATP 14) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de kwartfinale van de US Open. In de vierde ronde bleek de negentienjarige Andrej Rublev - het nummer 53 van de wereld - in drie sets te sterk: 5-7, 6-7 (5/7) en 3-6. De Luikenaar mist zo een geweldige affiche, in de volgende ronde wachtte immers nummer 1 Rafael Nadal.

© epa. Dat het 19-jarig talent geen hapje ging worden, werd van bij de start duidelijk. Goffin moest werken voor z'n punten, terwijl Rublev duidelijk niets te verliezen had en vrank en vrij speelde. Goed voor de neutrale supporter, want het niveau lag torenhoog. Beide spelers waren elkaar waard, blijkt ook uit de statistieken van de eerste set: 11 ongedwongen fouten bij Goffin tegenover 12 bij Rublev en 10 ten opzichte van 13 winners. Dus kwam de eerste set aan op details. Bij 5-5 kreeg onze landgenoot een eerste breakpunt, maar verzilverde het niet. Helaas gebeurde het tegenovergestelde wel meteen aan de overkant. De eerste setbal kon Goffin nog wegwerken, maar met een knappe winner sleepte de Rus toch de eerste set in de wacht. Een stevige tegenstander, dat jonkie, die door kenners wordt aanschouwd als de nieuwste ster aan het tennisfirmament.



Dure misser

De tiener kon zijn hoog niveau evenwel niet aanhouden aan het begin van de tweede set, terwijl Goffin nog een extra tandje bijstak. De Luikenaar liep snel tot 3-0 uit, tot grote ergernis van Rublev. Meer dan eens riep hij alle frustraties van zich af. Het hielp zowaar, want Goffin mocht zijn twee volgende opslagspelletjes alweer inleveren. De start van afwisselend gamegewin tot 6-6 en dus tiebreak. Een dure misser van Goffin werd snel betaald gezet: Rublev pakte met een rake winner ook de tweede set. © photo news.

© afp. Goffin kreeg geen vat op het onbelemmerd en gedrufd tennis van zijn opponent. De Rus heeft het namelijk allemaal in huis: harde services, precieze plaatsballen en een uitstekende defensie. Zo begon ook de derde set dramatisch voor het nummer 14 op de ranking. Rublev snoepte meteen zijn service af maar bleef wel feilloos op de eigen opslag. Goffin kreeg geen kansen meer om wat terug te doen op de serve van Rublev, terwijl de Rus wel nog eens door opslag van Goffin ging. Zo graaide Rublev ook de derde set weg: 3-6. Geen kwartfinale voor onze landgenoot, zo ook geen duel tegen het nummer 1 van de wereld, de Spanjaard Rafael Nadal.



Het was de eerste keer dat Goffin de achtste finales van het vierde en laatste grandslamtoernooi bereikte. Een derde ronde in 2014 en 2015 was zijn beste resultaat totnogtoe. Vorig jaar ging hij er al in de eerste ronde uit. Op het Australian Open (in 2017) en Roland-Garros (2016) schopte Goffin het al tot de kwartfinales, op Wimbledon eveneens tot de achtste finales (2015 en 2016). © epa. © photo news.