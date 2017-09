Nummers één Pliskova en Nadal eenvoudig naar kwartfinale

DMM

4/09/17 - 21u16 Bron: Belga

© afp.

US Open De Spanjaard Rafael Nadal, nummer één van de wereld bij de mannen, heeft zich vandaag zonder veel moeite geplaatst voor de kwartfinales van de US Open. Nadal rekende na één uur en 43 minuten in drie sets (6-2, 6-4 en 6-1) af met de Oekraïner Alexandr Dolgopolov (ATP 64).

De Tsjechische Karolina Pliskova, de nummer één van de wereld in het vrouwentennis, heeft zich erg makkelijk geplaatst voor de kwartfinales op de US Open. Pliskova moest tegen de Amerikaanse Jennifer Brady (WTA 91) nauwelijks één spelletje prijsgeven. Na nauwelijks 48 minuten won Pliskova in twee sets (6-1 en 6-0). In de kwartfinales wacht voor de Tsjechische de winnares van het duel tussen de Amerikaanse Coco Vandeweghe (WTA 22) en de Tsjechische Lucie Safarova (WTA 37). In de derde ronde had Pliskova nog moeten zwoegen tegen de Chinese Zhang Shuai (WTA 27). Ze won toen na drie spannende sets (3-6, 7-5 en 6-4). Vorig jaar stond Pliskova in de finale van het US Open. Toen moest ze de zege aan de Duitse Angelique Kerber (WTA 6) laten. Dat is tot dusver de enige keer dat de Tsjechische de eindstrijd van een grandslamtoernooi bereikte.

© photo news.

Overvallen Kvitova klimt uit het dal

Tennisster Petra Kvitova (WTA 14) begint haar topvorm terug te vinden. De als dertiende geplaatste Tsjechische schakelde op de US Open in twee sets derde reekshoofd Garbiñe Muguruza (WTA 3) uit en bereikte de kwartfinales van het grandslamtoernooi in New York.



Kvitova kwam weliswaar met 4-1 achter tegen de Spaanse favoriete in de eerste set, maar begon toen aan een opmerkelijke comeback die eindigde in een duidelijke zege: 7-6 (7/3) en 6-3. De tweevoudige winnares van Wimbledon staat pas voor de tweede keer in haar carrière in de kwartfinales van de US Open.



Het verhaal van Kvitova is genoegzaam bekend. Een indringer viel december vorig jaar haar huis binnen en stak haar met een mes in haar linkerhand. Ze was vijf maanden buiten strijd en maakte in mei op Roland Garros haar rentree. In Parijs en later op Wimbledon bleef succes uit, maar op Flushing Meadows ligt een topranking in het verschiet.



Muguruza won dit jaar Wimbledon en maakte in haar eerste drie partijen op de US Open een sterke indruk met overtuigende overwinningen. Ze trof echter in Kvitova een te duchten opponente. "Ik heb altijd wat moeite om mijn ritme te vinden hier en begon dan ook met niet al te hoge verwachtingen. Ik denk dat die relatief ontspannen benadering juist bevrijdend werkt voor mijn spel", zei Kvitova.



Ze treft in de kwartfinales Venus Williams (WTA 9), dit jaar al goed voor finaleplaatsen op Wimbledon en de Australian Open. De 37-jarige Williams, die zestien jaar geleden voor het laatst de US Open won, was in de vierde ronde in drie sets te sterk voor de Spaanse Carla Suárez Navarro (WTA 35): 6-3, 3-6 en 6-1.