Russische tienersensatie: "Ik zal mijn beste spel moeten spelen om Goffin te kunnen kloppen"

YP

3/09/17 - 15u55 Bron: Belga

© photo news.

"Het is ongelooflijk", lachte Rublev. "Ik lachte er laatst nog mee dat ik ooit eens de tweede week wilde halen op een Grand Slam en nu is het al zover." Andrey Rublev (ATP 53), morgen de tegenstander van David Goffin (ATP 14) in de vierde ronde van de US Open, was overgelukkig nadat hij zich voor het eerst in zijn carrière plaatste voor de achtste finales van een Grand Slam. De Moskoviet klopte de Bosniër Damir Dzumhur (ATP 56) in vier sets (6-4, 6-4, 5-7 en 6-4).