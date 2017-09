Nadal plaatst zich voor de achtste finales - Federer doet hetzelfde

Door: redactie

3/09/17 - 10u33 Bron: Belga

© afp.

Rafael Nadal heeft afgelopen nacht de vierde ronde van de US Open bereikt. Daarvoor rekende de Spaanse nummer één van de wereld in vier sets (6-7 (3/7), 6-3, 6-1 en 6-4) af met de Argentijn Leonardo Mayer (ATP 59).

In het Arthur Ashe Stadium maakte Mayer het Nadal vooral in het begin lastig. De Argentijn won de eerste set na een tiebreak, maar Nadal - de topfavoriet voor de eindzege in het laatste grandslamtoernooi van het jaar - zette nadien orde op zaken en wist de wedstrijd uiteindelijk toch nog vrij eenvoudig naar zich toe trekken. In de achtste finales ontmoet Nadal de Oekraïner Aleksandr Dolgopolov (ATP 64), die in drie sets (6-1, 6-0 en 6-4) afrekende met de Serviër Viktor Troicki (ATP 52).

Federer verslaat Lopez en haalt vierde ronde

Na twee vijfsetters heeft Roger Federer (ATP 3) in de derde ronde van de US Open een redelijk gemakkelijke overwinning geboekt. De Zwitser klopte de Spanjaard Feliciano Lopez (ATP 35) na een uur en drie kwartier tennissen in drie sets (6-3, 6-3 en 7-5).



De 36-jarige Federer moet het in de achtste finales opnemen tegen Philipp Kohlschreiber (ATP 37). De Duitser versloeg in de derde ronde John Millman (ATP 235) uit Australië in drie sets (7-5, 6-2 en 6-4).