Goffin voor het eerst naar tweede week US Open

Filip Dewulf

2/09/17 - 22u40

© epa.

Eén set, zolang duurde de derde ronde tussen David Goffin (ATP 14) en Gaël Monfils (ATP 22). De Luikenaar won die met 7-5 waarna de aangeslagen Fransman zes games later (7-5, 5-1) de handdoek gooide. Goffin speelt in de achtste finale van de US Open tegen Andrey Rublev (ATP 53) of Damir Dzumhur (ATP 56).

Op voorhand was geweten dat die derde ronde tussen David Goffin en Gaël Monfils ook een mentaal gevecht ging worden over wie zich het fitst kon tonen. Beide spelers waren in hun vorige matchen diep gegaan om hun niet geheel gezond lichaam zo goed en zo kwaad als het kon naar de derde ronde te slepen. De eerste set zou dan ook heel belangrijk worden in deze vierde ontmoeting tussen de net 31 geworden Fransman en onze landgenoot. "Het niveau was goed", zei Goffin over die 7-5 in zijn voordeel, "De sleutel was dat ik de bal snel moest nemen en niet te veel mocht rennen achter mijn baseline. Ik moest eerder hem aan het lopen krijgen. Daar ben ik vrij goed in geslaagd." Lees ook Darcis door in dubbelspel, Mertens moet koffers pakken

© belga. Meteen was duidelijk dat Monfils, die na zijn winst in de tweede ronde er zelfs over twijfelde om nog aan te treden, zowat alle geloof verloren had. Zijn rechterknie, al flink ingepakt, speelde weer op en hij begon plots van alles en nog wat te doen op de baan. Goffin had de games maar voor het oprapen en snelde naar een 5-0-voorsprong. Monfils liet de kinesist op het terrein komen en onderging nog een behandeling maar zonder succes. Eén game later gooide hij alsnog de handdoek en schudde hij de hand van Goffin. "Dit is niet fijn", begreep de Luikenaar ook, "Gaël is een vriend van mij, een toffe pee, om hem dan zo te zien sukkelen met zijn knie is niet leuk. Ik moest tegelijkertijd wel mijn focus bewaren. Maar ik hoop dat hij snel kan recupereren van deze blessure." © photo news.