Darcis door in dubbelspel, Mertens moet koffers pakken

Bewerkt door: PL

2/09/17 - 22u22 Bron: Belga

© photo news.

Steve Darcis heeft zich geplaatst voor de achtste finale van het dubbelspel op de US Open. Onze landgenoot haalde in de tweede ronde, aan de zijde van de Israëliër Dudi Sela, van de Tunesiër Malek Jaziri en de Rus Andrey Kuznetsov in twee sets: 6-2, 6-1. De partij duurde 52 minuten.

De tegenstanders voor Darcis en Sela in de achtste finales zijn nog niet bekend. In het enkelspel moest Darcis (ATP 66) in de eerste ronde afdruipen na een fikse nederlaag (6-1, 6-2, 6-0) tegen de Argentijn Guido Pella (ATP 72).



Elise Mertens werd uitgeschakeld in de tweede ronde van het dubbelspel. De Limburgse, die met de Nederlandse Demi Schuurs een tandem vormde, ging in drie sets (4-6, 6-2, 7-5) onderuit tegen de Sloveense Andreja Klepac en de Spaanse Maria José Martinez Sanchez. In het enkelspel zat de US Open er voor Mertens (WTA 39) op na een nederlaag (6-3, 7-6 (8/6)) in de eerste ronde tegen thuisspeelster Madison Keys (WTA 16).