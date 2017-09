'Tante Venus' vlot naar vierde ronde

Door: redactie

US Open

De Amerikaanse Venus Williams heeft de vierde ronde bereikt op de US Open. De tweevoudig kampioene (2000 en 2001) versloeg de Griekse Maria Sakkari in twee sets: 6-3, 6-4.



Voor Venus Williams (37) was het sowieso een heuglijke dag. Vlak voor het begin van de partij in het Arthur Ashe Stadium kreeg ze te horen dat haar jongere zus Serena was bevallen van een dochter. "Ik ben natuurlijk heel opgewonden. Ik kan mijn gevoelens nu even nog niet onder woorden brengen", zei de kersverse tante voor ze het tegen Sakkari opnam. In de volgende ronde neemt Williams het op tegen de Spaanse Carla Suarez Navarro.