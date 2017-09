Elise Mertens wel door in dubbelspel, Lorenzi stunt op zijn oude dag

Door: redactie

US Open Elise Mertens en haar Nederlandse dubbelpartner Demi Schuurs hebben zich geplaatst voor de tweede ronde van het dubbelspel op de US Open.

De 21-jarige Mertens en de twee jaar oudere Schuurs namen in de eerste ronde in twee sets de maat van de Canadese Eugenie Bouchard en de Letse Jelena Ostapenko. Na 1u29' stonden de 7-5, 6-2 setstanden op het scorebord. In de tweede ronde nemen Mertens en Schuurs het op tegen de Amerikaanse tandem Coco Vandeweghe/Shelby Rogers of de Spaans-Sloveense combinatie Maria José Martinez Sanchez/Andreja Klepac. Mertens (WTA 39) werd in de eerste ronde van het enkelspel uitgeschakeld door het vijftiende reekshoofd Madison Keys (WTA 16). De Amerikaanse won met 6-3, 7-6 (8/6)

Lorenzo schrijft geschiedenis

Paolo Lorenzi (ATP 40) is op 35-jarige leeftijd de oudste speler in het open tijdperk van het tennis (sinds 1968) die zijn debuut maakt in de achtste finales van een grandslamtoernooi. De Italiaan nam in de derde ronde in drie sets de maat van zijn landgenoot Thomas Fabbiano (ATP 82): 6-2, 6-4, 6-4. In 25 vorige grandslamdeelnames overleefde Lorenzi slechts zes keer de eerste ronde. Nooit eerder raakte de 35-jarige Italiaan voorbij de derde ronde. Voor een plaats in de kwartfinale neemt hij het op tegen de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson (ATP 32) of de Kroaat Borna Coric (ATP 61).



Marin Cilic (ATP 7) zal de US Open niet voor een tweede keer op zijn palmares zetten. Het Kroatische vijfde reekshoofd moest in de derde ronde in vier sets de duimen leggen voor de Argentijn Diego Schwartzman (ATP 33): 4-6, 7-5, 7-5, 6-4 setstanden. Schwartzman neemt het in de achtste finale op tegen de Fransman Lucas Pouille (ATP 20), die in de eerste ronde een maatje te groot was voor Ruben Bemelmans (ATP 96), of de Kazach Mikhail Kukushkin (ATP 103).