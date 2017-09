Elise Mertens overleeft wel eerste ronde in dubbelspel

Door: redactie

1/09/17 - 19u58 Bron: Belga

© photo news.

us open Elise Mertens en haar Nederlandse dubbelpartner Demi Schuurs hebben zich geplaatst voor de tweede ronde van het dubbelspel op de US Open.

De 21-jarige Mertens en de twee jaar oudere Schuurs namen in de eerste ronde in twee sets de maat van de Canadese Eugenie Bouchard en de Letse Jelena Ostapenko. Na 1u29' stonden de 7-5, 6-2 setstanden op het scorebord.



In de tweede ronde nemen Mertens en Schuurs het op tegen de Amerikaanse tandem Coco Vandeweghe/Shelby Rogers of de Spaans-Sloveense combinatie Maria José Martinez Sanchez/Andreja Klepac.



Mertens (WTA 39) werd in de eerste ronde van het enkelspel uitgeschakeld door het vijftiende reekshoofd Madison Keys (WTA 16). De Amerikaanse won met 6-3, 7-6 (8/6).