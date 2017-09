Goffin: "Hopelijk zorgt zege tegen Pella voor een ommekeer"

DMM

1/09/17 - 13u38 Bron: Belga

© photo news.

US Open David Goffin (ATP 14) was na afloop van zijn gewonnen vijfsetter tegen de Argentijn Guido Pella (ATP 72) zo blij als een kind met de kwalificatie voor de derde ronde. Hij had er vier uur en negentien minuten voor moeten zwoegen.