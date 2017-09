Monfils is zeer twijfelachtig voor partij tegen Goffin

Bewerkt door: XC

US Open Gaël Monfils (ATP 22) won gisteren in de tweede ronde op de US Open in vijf sets (6-3, 6-7 (3/7), 6-4, 2-6 en 7-5) van de Amerikaan Donald Young (ATP 57), maar toonde zich na afloop van zijn partij allesbehalve optimistisch over de rest van zijn toernooi. "Ik heb de partij dan wel gewonnen, maar misschien heb ik nog meer verloren", aldus Monfils, die last had van rug en knie. De Fransman neemt het normaal gezien zaterdag in de derde ronde op Flushing Meadows op tegen David Goffin (ATP 14).