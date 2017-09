Tweede ronde eindstation voor Flipkens

Filip Dewulf

1/09/17 - 03u34

US OPEN Kirsten Flipkens (WTA 73) had kansjes in haar tweede ronde tegen Elena Vesnina (WTA 18) maar moest uiteindelijk toch met 4-6, 4-6 afscheid nemen van de U.S.Open.

Het was al vanavond in New York toen Kirsten Flipkens en Elena Vesnina als laatste partij baan tien op mochten. Nog behoorlijk wat volk troepte samen rond het terrein om deze partij tussen twee aanvallend ingesteld speelsters te kunnen aanschouwen. En die fans kregen waar voor hun geld.



Flipkens moest in elke set wel al snel een break toestaan maar knokte zich telkens weer terug maar haar vintage slice en goed netspel. Vesnina bleek evenwel over net iets meer power te beschikken en kon het gevaar, niet zonder moeite, ontmantelen. Had Flipper haar kansjes gepakt bij 4-4 in elke set had er misschien een andere score/eindstand ingezeten. Nu mag de 31-jarige Molse naar huis met een wedstrijd van een uur en 41 minuten, een goed gevoel en een eervolle nederlaag.



Flipkens doet  wel nog mee in het dubbelspel. Daarin neemt ze het met Aleksandra Krunic op tegen het twaalfde reekshoofd, Hsieh-Niculescu.