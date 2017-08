Goffin door de pijngrens naar derde ronde

Filip Dewulf

1/09/17 - 01u47

© photo news.

US OPEN David Goffin (ATP 14) versloeg, ondanks dat hij niet volledig fit leek, in de tweede ronde van de U.S.Open Guido Pella (ATP 72) met 3-6, 7-6, 6-7, 7-6, 6-3 na een marathon van meer dan vier uur. In ronde drie wacht de eveneens aangeslagen Gaël Monfils (ATP 22).

"Ik spreek niet graag in percentages maar het gaat alsmaar beter", had David Goffin na zijn partij in de eerste ronde geantwoord op onze vraag op hoeveel procent van zijn kunnen hij aan het acteren was. "Pijn is er niet echt meer maar eerder een zekere voorzichtigheid op bepaalde ballen."



Gisteren na één set tegen de 27-jarige Guido Pella, die woensdag nog de vloer had aangeveegd met Steve Darcis, hadden wij toch onze twijfels bij die uitleg van Goffin. Zijn linkerbeen (of knie) hinderde hem duidelijk om voluit te gaan en de kinesist werd dan ook op de baan geroepen. Die man masseerde tot drie keer toe de hamstring en heup van onze landgenoot maar erg dartel huppelde hij toch niet over de baan. Dat zag ook Pella maar de linkshandige Argentijn snapte tegelijkertijd niet hoe hij niet meer profijt haalde uit dat optisch voordeel. Meer nog, Goffin bleef redelijk goed serveren - hij zou in de dubbele cijfers eindigen qua aces - en bleef ook aanklampen. Het resulteerde zowaar in winst van de tiebreak van de tweede set.



Daarmee leek ook de motor van de Luikenaar meer opgewarmd want het benenspel van Goffin, zij het nog altijd zonder het toprendement, oogde zelfs wat scherper. Dit keer eindigde dat evenwel in een frustrerende tiebreak voor Goffin. Pella naar een twee tegen één-voorsprong na twee en half uur stevig rallytennis. Moment gekomen voor de gaucho om de kinesist op de baan te vragen, de blaren aan zijn voet toonden dat het een fysiek pittige strijd was.



Voor Goffin was het sowieso een mentaal gevecht geweest. "Ik kan niet tennissen als ik een blessure heb", gaf hij eerder op de week toe. Laat ons die tweede ronde dan maar als een prima test beschouwen voor de toekomst. Goffin was duidelijk niet volledig fit - de tendinitis aan zijn linkerknie als gevolg van zijn enkelblessure (Roland Garros) zorgde voor overlast in heel zijn lichaam - en toch beet hij op zijn tanden en probeerde hij er nog de winst uit te sleuren. Een setpunt bij 5-4 in de vierde set was niet aan hem besteed, de wilde forehand ging ver uit. Opnieuw een tiebreak om het pleit te beslechten dan maar. Daarin toonde Goffin, ondanks een 2-4-achterstand, zich de frissere speler van de twee.



Een tendens die zich verder zette in het beslissend bedrijf. Goffin had in elk servicegame van Pella kansen en kon die na vijf spelletjes ook verzilveren. Het luidde een knap slotakkoord in. Na een veldslag van vier uur en 20 minuten won Goffin op karakter. Wat een opsteker.



Tegen Gaël Monfils in ronde drie wacht mogelijk opnieuw een slijtageslag. De elastieken Fransman moest eveneens door de pijngrens gaan - hij ook had de hulp van de kinesist nodig - om na meer dan drie uur en in vijf sets voorbij Donald Young te geraken. In de onderlinge duels staat het 2-1 voor Monfils maar hun laatste duel (in Shanghai vorig jaar) ging wel naar Goffin. Afwachten hoeveel (mentale) energie onze landgenoot nog in de tank heeft.