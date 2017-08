De sneer van Wozniacki naar Sharapova: "Een dopingzondares mag hele tijd op center court"

Filip Dewulf

Ontgoochelend resultaat voor Caroline Wozniacki (WTA 5), die nederlaag (2-6, 7-6, 1-6) tegen Ekaterina Makarova (WTA 40) in de tweede ronde van de US Open. Die ontgoocheling droop ook door in haar persconferentie na afloop. "Ik begrijp niet dat het nummer vijf van de wereld als vijfde match op baan vijf wordt geprogrammeerd terwijl iemand die prestatiebevorderende middelen heeft genomen en terugkomt van een dopingschorsing ineens al haar matchen op het center court mag spelen. Dat is gewoon geen goed voorbeeld."



Vanzelfsprekend was dit een sneer naar Maria Sharapova (WTA 146). Dat de 30-jarige Russin in haar eerste ronde tegen het tweede reekshoofd, Simona Halep, in het Arthur Ashe Stadium mocht aantreden was eerder logisch. Dat Sharapova evenwel ook tegen Timea Babos (WTA 59) op een volgepakte woensdag - 87 matchen moesten er afgewerkt worden! - op de grootste baan van de US Open mocht beginnen, lag minder voor de hand. In de derde ronde speelt ze morgen tegen de Amerikaanse wildcard Sofia Kenin (WTA 139). Het Arthur Ashe Stadium wacht.