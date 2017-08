Wickmayer kansloos onderuit in twee sets tegen Estse Kanepi (4-6, 2-6)

Door: redactie

31/08/17 - 18u22

© belga.

Yanina Wickmayer heeft zich op de US Open niet kunnen plaatsen voor de derde ronde. Onze landgenote verloor in twee sets van de Estse Kaia Kanepi, het nummer 418 van de wereld: 4-6 en 2-6.

Yanina Wickmayer (WTA 129) mag dan wel een pak hoger genoteerd staan op de ranking, een hapje zou de Estse hoe dan ook niet worden. De 32-jarige Kanepi was gedurende enkele jaren een top-30 speelster, maar nam na een teleurstellend 2016 met heel wat blessureleed een flinke duik op de ranglijst. In haar eerste rondepartij tegen Schiavone kwamen evenwel vlagen van haar oud tennis terug.

In de tweede set kreeg Wickmayer bij een 2-1-stand de kans om datgene te doen wat haar opponent in de eerste set voor elkaar had gekregen, met name de tegenstander meteen op achtervolgen zetten. Onze landgenote liet echter twee breakpunten onbenut. Een gemiste kans na hard labeur, want zoals zo vaak valt die break dan meteen aan de overkant. Wickmayer verloor bij een 2-2 haar opslagspelletje waarna haar veer volledig gebroken was. Kanepi stoomde vlotjes door en gunde de Belgische geen game meer. 4-6 en 2-6 waren na 1 uur en 21 minuten de harde cijfers. Het Amerikaanse avontuur voor Yanina Wickmayer zit erop.