Sharapova en Pliskova bereiken derde ronde - Wozniacki, Zverev, Tsonga en Berdych sneuvelen

Door: redactie

31/08/17 - 21u45 Bron: ANP

© photo news.

us open

's Werelds nummer een Karolina Pliskova zwoegend naar derde ronde Karolina Pliskova heeft op de US Open drie sets nodig gehad om voorbij de Amerikaanse kwalificatiespeelster Nicole Gibbs (WTA 127) te geraken. De Tsjechische nummer een van de wereld verbruikte zo meer krachten dan verhoopt.



Met 2-6, 6-3 en 6-4 geraakte Pliskova uiteindelijk in de derde ronde. Die bleek vorig jaar het eindstation voor haar in New York, en ook eerder geraakte ze nog niet verder. De Tsjechische moet het nu opnemen tegen de winnares van het duel tussen de Chinese Zhang Shuai (WTA 26) en de Japanse Risa Ozaki (WTA 96). © reuters.

Tomas Berdych sneuvelt in tweede ronde Voor de Tsjech Tomas Berdych (ATP 18) zit het US Open er na de tweede ronde op. De Oekraïner Alexandr Dolgopolov (ATP 64) was met 3-6, 6-1, 7-6 (7-5), 6-2 te sterk. De partij duurde twee uur en 37 minuten.



Het is al van 2010 geleden dat Berdych, die sukkelde met een rugblessure, de tweede ronde in New York niet overleeft. Dolgopolov ontmoet in de derde ronde de Serviër Victor Troicki (ATP 52). © afp.

Sharapova naar derde ronde Maria Sharapova heeft de derde ronde bereikt op de US Open in New York. De Russische was in drie sets te sterk voor de Hongaarse Timea Babos, nummer 59 van de wereldranglijst. Sharapova won met 6-7 (4/7), 6-4, 6-1. In de derde ronde komt ze uit tegen de Amerikaanse Sofia Kenin.



Sharapova keerde in april terug op het WTA-circuit na haar dopingschorsing van vijftien maanden. Ze maakte in de eerste ronde op de US Open indruk tegen de als tweede geplaatste Roemeense Simona Halep. Na die verrassende zege werd de naam van Sharapova door sommige kenners meteen aan het rijtje kanshebbers voor de titel toegevoegd. In haar duel met Babos kon de vijfvoudige grandslamwinnares de hoge verwachtingen echter niet helemaal waarmaken. Haar spel was minder sterk en stabiel dan tegen Halep, maar na 2u19' goed genoeg voor de zege.

Wozniacki uitgeschakeld Nog bij de vrouwen werd Caroline Wozniacki (WTA 5) uitgeschakeld in de tweede ronde. De Deense, als vijfde geplaatst, ging met 6-2, 6-7 (5/7), 6-1 onderuit tegen de Russische Ekaterina Makarova (WTA 40). Wozniacki is tweevoudig finaliste in New York (in 2009 en 2014) en haalde er vorig jaar de halve finales. Caroline Wozniacki. © afp.

Elina Svitolina staat in derde ronde De Oekraïense Elina Svitolina (WTA 4) staat voor het derde jaar op rij in de derde ronde van het US Open. Ze haalde het in twee sets van de Russin Evgenija Rodina (WTA 89). De voorbije twee jaar bleek de derde ronde voor Svitolina, die het donderdag haalde met twee keer 6-4, telkens het eindstation. In de achtste finales neemt ze het tegen de Amerikaanse Shelby Rogers (WTA 62) of de Australische Daria Gavrilova (WTA 20) op.



In aanloop naar de US Open won Svitolina het WTA-toernooi in Toronto, en zette zo haar kansen om mee te spelen om de eindzege in de verf. © afp.