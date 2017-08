Maria Sharapova bereikt derde ronde in New York

Door: redactie

us open

Maria Sharapova heeft de derde ronde bereikt op de US Open in New York. De Russische was in drie sets te sterk voor de Hongaarse Timea Babos, nummer 59 van de wereldranglijst. Sharapova won met 6-7 (4/7), 6-4, 6-1. In de derde ronde komt ze uit tegen de Amerikaanse Sofia Kenin.



Sharapova keerde in april terug op het WTA-circuit na haar dopingschorsing van vijftien maanden. Ze maakte in de eerste ronde op de US Open indruk tegen de als tweede geplaatste Roemeense Simona Halep. Na die verrassende zege werd de naam van Sharapova door sommige kenners meteen aan het rijtje kanshebbers voor de titel toegevoegd. In haar duel met Babos kon de vijfvoudige grandslamwinnares de hoge verwachtingen echter niet helemaal waarmaken. Haar spel was minder sterk en stabiel dan tegen Halep, maar na 2u19' goed genoeg voor de zege.