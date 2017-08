Flipkens vlot voorbij Brengle: "Niet al te veel energie verspeeld"

Filip Dewulf

31/08/17 - 00u18

© belga.

Kirsten Flipkens (73) had geen kind aan Madison Brengle (WTA 81) in de eerste ronde van de U.S.Open. Met 6-2, 6-3 snelde ze naar een duel met het zeventiende reekshoofd Elena Vesnina (WTA 18).

Kirsten Flipkens begon met vertrouwen aan haar twaalfde Flushing Meadows. Haar zes wedstrijden in New Haven vorige week hadden haar voldoende ritme gegeven om de ontmoeting met de even kleine Madison Brengle - 1m65 voor Flipper en 1m68 voor de 27-jarige Amerikaanse - positief tegemoet te zien. "Ik ga agressief moeten tennissen en naar het net volgen", had Flipkens op voorhand gezegd en dat bleek ze ook prima toe te passen.



Voor de vinnige maar beperkte Brengle wist dat ze op baan vier stond, had ze al enkele breaks aan haar been. Flipper spurtte zonder al te veel problemen naar een 6-2, 3-0-voorsprong. Het moment dat aandachtig toeschouwer Kim Clijsters dacht dat ze voldoende gezien had en de match voor bekeken hield. Brengle vond dat dan weer het moment om wat minder fouten te maken en onder de druk van de Belgische uit te komen. Ze kwam terug tot 3-3 en had zelfs enkele kansjes om op voorsprong te komen.



Flipkens liet evenwel niet begaan en trok de riemen wat strakker aan. Brengle kon het ritme opnieuw niet meer volgen en na 62 minuten zat de wedstrijd erop. Mooie en goede zege dus voor de 31-jarige Kempense. "Een solide partij van mij.", zei Flipkens, "De concentratie slipte wel even weg. Maar ik heb me goed herpakt."



Flipkens kwam in het World Team Tennis (Amerikaanse interclub eind juli) al tegen Brengle uit. "Ik heb toen een set of vijf tegen haar gespeeld en wist dus dat ik haar mindere service moest aanpakken. Niet met te veel risico maar met wat marge en volgen naar het net als het kon. Ik moest enkel het gaspedaal ingedrukt houden gedurende de hele match. Maar ik mag zeker content zijn van deze start: ik win in twee sets en heb niet al te veel energie verspeeld."



Flipkens mag in ronde twee tegen Elena Vesnina. De even oude Russin speelde een schitterend voorjaar met onder meer een titel in Indian Wells. Dat niveau heeft ze daarna nooit meer helemaal kunnen hervinden waardoor dat Flipkens vandaag zeker niet kansloos aan de start komt. "Ik heb vandaag (woensdag) nog met haar opgewarmd en gisteren ook nog met haar getraind.", glimlachte de Molse, "Ik heb al een tijdje niet meer tegen haar gespeeld (Roland Garros 2015) maar het is duidelijk dat het een topspeelster is. Ze staat ook in de top drie van het dubbelspel en is een zeer aanvallende speelster. De opslag gaat heel belangrijk worden, zowel die van mij als die van haar, want haar spel is een beetje gebouwd op haar service. Ze is ook typische speelster die graag veel ritme heeft dus ik zal vooral moeten trachten mijn eigen spel te brengen."



Flipkens staat er wel helemaal alleen voor in New York. Na de prima prestaties van de laatste weken vond de ervaren rot het niet nodig coach Maxime Braeckman over te laten komen. Door de vele matchen en grote belasting had ze liever kinesist David Bombeke de oversteek zien maken maar dat bleek niet haalbaar. "Ik ben 31 jaar, ben een grote meid en weet wat ik moet doen op het circuit", lachte Flipkens, "Ik moet nu wel zelf mijn trainingsbanen boeken en mijn rackets gaan afhalen maar dat zijn niet de grootste zorgen. Ik weet dat ik goed sta te spelen."