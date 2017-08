Goffin start furieus, maar moet Benneteau na twee sets naast zich dulden

Door: Mike De Beck

30/08/17 - 20u50

© afp.

De Belgische tennishoop ligt in de handen van David Goffin. De Luikenaar staat in de eerste ronde van de US Open tegenover de Fransman Julien Benneteau. De twee heren houden elkaar in evenwicht na twee sets.

David Goffin is als een stoomtrein aan zijn US Open begonnen. De Luikenaar schoot als een komeet uit de startblokken en tenniste al meteen een 4-0-voorsprong bij elkaar. Zijn tegenstrever Benneteau wist niet waar hij het had en moest even bekomen voordat hij goed en wel in de wedstrijd zat. Plots rijgde Benneteau de volgende drie games aan zijn degen. Zo kon hij nog milderen tot 4-3 en zat de Fransman opnieuw in de eerste set. Het werd toch nog knokken voor Goffin, maar de setwinst kwam niet meer in gevaar: 6-4. Lees ook Matige Darcis mag koffers al pakken op US Open, Argentijn Pella veel te sterk

Wickmayer kent volgende tegenstander - Svitolina moet zwoegen in eerste ronde

Deze piepjonge Amerikaan dreef Federer meteen tot het uiterste op Flushing Meadows © belga.