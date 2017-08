Goffin start furieus in eerste set tegen Fransman Benneteau

Door: Mike De Beck

30/08/17 - 20u13

© photo news.

De Belgische tennishoop ligt in de handen van David Goffin. De Luikenaar staat in de eerste ronde van de US Open tegenover de Fransman Julien Benneteau en heeft alvast de eerste set op zak gestoken. Kan Benneteau onze landgenoot nog iets in de weg leggen richting ronde twee?