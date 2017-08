Matige Darcis mag koffers al pakken op US Open, Argentijn Pella veel te sterk

Thomas Lissens

30/08/17 - 19u21

© photo news.

Voor Steve Darcis (ATP 66) zitten de US Open er al na amper één ronde op. De 33-jarige Luikenaar was in New York niet opgewassen tegen de 27-jarige Argentijn Guido Pella, die het op baan 7 eenvoudig haalde in drie sets (1-6, 2-6 en 0-6). Darcis oogde niet topfit in de Verenigde Staten en dat is geen goed nieuws met de halve finale van de Davis Cup in het achterhoofd. België neemt het daarin midden september op tegen Australië. Pella ontmoet in de tweede ronde op tegen de winnaar van het duel tegen David Goffin (ATP 14) of de Fransman Julien Benneteau (ATP 100).

© photo news. Pella en Darcis wonnen allebei hun eerste opslagspelletje, maar bij 1-2 kon de linkshandige Argentijn toch al een eerste keer door de service van Darcis gaan. 'Shark' had het knap lastig met het powertennis van Pella, die geregeld goed opkwam naar het net én ook een beter eersteopslagpercentage kon voorleggen dan zijn Belgische opponent.



Pella liep uit tot 1-4, maar riep dan even de kinesist op de baan. Die behandelde de Argentijn even, maar omdat Darcis de foutjes bleef opstapelen, freewheelde Pella toch naar setwinst. Na 26 minuten stond er al een 1-6 op het scorebord in New York. Lees ook Deze piepjonge Amerikaan dreef Federer meteen tot het uiterste op Flushing Meadows

Wickmayer start goed in New York - "Taaie" Elise Mertens overleeft eerste ronde niet

Sensatie op US Open: Japans toptalent schakelt titelverdedigster Kerber uit De tans liepen niet storm voor de partij. © rv.

Ook set 2 kolfje naar Pella's hand (2-6) © rv. © rv. In de tweede set kregen we een gelijkaardig spelbeeld te zien. Tot 1-1 ging het goed voor Dracis, maar dan kon Pella zijn opslag opnieuw afsnoepen. Onze landgenoot gaf een gelaten indruk en zijn opslag draaide voor geen meter.



Bij 1-3 in het voordeel van de Argentijn knokte Darcis op zijn eigen service knap terug van 0-40 naar 40-40, maar met uitgebalanceerd tennis kon Pella dan toch uitlopen tot 1-4. Dat bleek het breekpunt te zijn voor de Belg, die geen vuist meer kon maken en de set met zware 2-6-cijfers aan Pella moest laten. © photo news.