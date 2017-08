Sharapova schitterde, maar dat deed haar kanten outfit van 415 euro met Swarovski-kristallen ook

Filip Dewulf

30/08/17 - 08u08

© AFP.

video

"Achter het kleedje en de kristallen zit een meisje met heel veel pit", lachte Maria Sharapova na haar overwinning. Haar tenue, met kant en Swarovski-kristallen, ging nochtans ook met een groot deel van de aandacht lopen. "Ik wil altijd wat elegantie meenemen in mijn gevoel op de baan", zei Sharapova over haar samenwerking met ontwerper Riccardo Tisci. Die wilde haar iconische outfit uit 2006 - toen Sharapova de titel won in eenzelfde zwart kleedje - recreëren. Het jurkje kan u in de winkel trouwens krijgen voor 415 euro.