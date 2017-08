Sensatie op US Open: Japans toptalent schakelt titelverdedigster Kerber uit

© afp.

Sensatie op de US Open: titelverdedigster Angelique Kerber is in de eerste ronde uitgeschakeld. Killer van dienst: het 19-jarige Japanse toptalent Naomi Osaka. Kerber, gewezen nummer één van de wereld, had geen enkel verhaal tegen Osaka, die het haalde in twee sets: 6-3, 6-1.