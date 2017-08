Gefrustreerde Kyrgios meteen uitgeschakeld, Wickmayer kent volgende tegenstander

Door: redactie

US Open

Eugenie Bouchard opnieuw vroegtijdig uitgeschakeld op grandslamtoernooi De Canadese Eugenie Bouchard (WTA 76) is niet kunnen doorstoten naar de tweede ronde van het US Open. Op Flushing Meadows moest ze haar meerdere erkennen in de Russische Evgeniya Rodina (WTA 89) met 7-6 (1/2) en 6-1.



"Mijn vertrouwen is op dit moment niet erg hoog en ik stel me uiteraard vragen over mijn huidige niveau", verklaarde de 23-jarige Bouchard na haar nederlaag in de eerste ronde. In 2014 was Bouchard de opkomende ster in het vrouwentennis met een finaleplaats op Wimbledon en het bereiken van de halve finales op zowel Roland Garros als de Australian Open. De laatste jaren geraakte haar carrière echter in het slop. Lees ook Kim Clijsters begeleidt Yanina Wickmayer op US Open

Wickmayer en Zanevska naar tweede ronde in Vancouver © afp.

Geblesseerde Kyrgios moet hoofd buigen voor landgenoot De Australiër Nick Kyrgios (ATP 17) is uitgeschakeld in de eerste ronde van het US Open. Hij verloor van zijn landgenoot John Millman (ATP 235) in vier sets met 6-3, 1-6, 6-4 en 6-1. Kyrgios staat bekend als een van de grootste 'enfants terribles' uit het tenniscircuit en kon zijn frustraties niet wegsteken. Zo kreeg hij een strafpunt te verwerken voor het kapotslaan van zijn racket. Ook klaagde hij over pijn in zijn rechterschouder.



De 22-jarige Kyrgios was de laatste weken nochtans goed op dreef. Hij speelde onlangs nog de finale van het prestigieuze Masters-1.000 toernooi in Cincinnati, die hij uiteindelijk verloor van de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP 9). It's been a frustrating afternoon for Kyrgios ¿¿



He can't seem to shake off that shoulder injury and this didn't seem to help it ¿¿¿¿¿ pic.twitter.com/qaGp5EUpb0 — Eurosport UK (@Eurosport_UK) Wed Aug 30 00:00:00 MEST 2017 © afp.

Wickmayer tegen Kaia Kanepi in tweede ronde Yanina Wickmayer (WTA 129) neemt het in de tweede ronde van het US Open op tegen de Estse Kaia Kanepi (WTA 418). De 32-jarige Kanepi haalde het vandaag in haar eersterondepartij in drie sets van de Italiaanse veterane Francesca Schiavone (WTA 77): 0-6, 6-4 en 6-2. Wickmayer bereikte dinsdag al de tweede ronde door met een kleine stuntzege het Oekraïense 28e reekshoofd Lesia Tsurenko (WTA 30) in twee sets huiswaarts te sturen: 6-3 en 6-1 na 1 uur en 22 minuten.



In de onderlinge confrontaties tussen Wickmayer en Kanepi staat het 3-3, hun laatste partij dateert wel al van 2011 in Brussel. Toen trok onze landgenote aan het langste eind. Op het US Open stonden ze in 2010 al eens tegenover mekaar, toen was de zege in de vierde ronde voor Kanepi, een speelster die vijf jaar geleden nog in de top vijftien van de wereld stond. Kaia Kanepi © epa.

Elina Svitolina moet zwoegen in eerste ronde Elina Svitolina (WTA 4) heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het US Open. De 22-jarige Oekraïense rekende in de eerste ronde niet zonder moeite af met de Tsjechische Katerina Siniakova (WTA 42) in drie sets: 6-0, 6-7 (5/7) en 6-3. De wedstrijd duurde, verspreid over twee dagen, twee uur en 23 minuten. © afp.

Wickmayer stunt tegen 28ste reekshoofd In de openingsronde op Flushing Meadows zorgde Wickmayer voor een kleine stunt door het Oekraïense 28ste reekshoofd Lesia Tsoerenko (WTA 30) in twee sets huiswaarts te sturen: 6-3, 6-1 na 1u22'. In de volgende ronde neemt Wickmayer het op tegen de winnares van het duel tussen de 32-jarige Estse Kaia Kanepi (WTA 418) en de Italiaanse veterane Francesca Schiavone (WTA 77).



Voor Wickmayer en Tsoerenko was het de vierde onderlinge confrontatie, de stand is nu 3-1 in het voordeel van onze landgenote. De recent gehuwde Wickmayer bereikte in 2009 de halve finale van de US Open, een jaar later was ze er goed voor de vierde ronde. In haar vorige zes deelnames op Flushing Meadows geraakte ze echter nooit meer verder dan de tweede ronde. Vorig jaar was de openingsronde het eindstation, na een nederlaag tegen de Duitse Julia Görges.



Ook 's werelds nummer één Karolina Pliskova plaatste zich vlot voor de tweede ronde. Ze versloeg de Poolse Magda Linette (WTA 72) met 6-2, 6-1 na 1u18'. Vorig jaar was Pliskova finaliste in New York. De titel moest ze toen aan de Duitse Angelique Kerber (WTA 6) laten.



Rafael Nadal, nummer één bij de mannen, zette de Serviër Dusan Lajovic (ATP-85) in 2u16 met 7-6 (8/6), 6-2, 6-2 opzij. Nadal begon bijzonder moeizaam, maar slaagde er in de eerste set toch nog in een 1-3 en 3-5 achterstand op te halen. Voor de volgende twee sets had hij telkens maar iets meer dan een halfuur nodig. Voor een plaats in de zestiende finales treft de toernooiwinnaar van 2010 en 2013 de Japanner Taro Daniel (ATP 121) of de Amerikaan Tommy Paul (ATP 159). © photo news.

Mertens meteen onderuit Elise Mertens ging in twee sets onderuit (3-6 en 6-7) tegen thuisspeelster Madison Keys, tevens het 15de reekshoofd op de hoofdtabel.



Madison Keys wordt getraind door gewezen tenniskampioene Lindsay Davenport. Zij en Kim Clijsters zagen hoe de eerste set na 36 minuten spelen naar Keys ging. In de tweede set beet de 21-jarige Mertens feller van zich af. Toch moest ze ook dan de duimen leggen voor het vijftiende reekshoofd, zij het na een tiebreak.



De Belgische nummer een moet zo al na een ronde Flashing Meadows verlaten. Nochtans had de Limburgse vertrouwen getankt na het bereiken van de halve finales in New Haven vorig weekend. Het was de tweede keer dat ze op de hoofdtabel in New York stond.



De wedstrijden van David Goffin (ATP-14), Steve Darcis (ATP-66) en Kirsten Flipkens (WTA-73) werden door het regenweer in New York geannuleerd.



Madison Keys vond Elise Mertens "taaie" tegenstandster

"Mertens was een erg taaie opponente", reageerde Keys na de partij. "Ik ben ontzettend gelukkig dat ik het duel in twee sets gewonnen heb", vertelde de 22-jarige Keys. "Het was zeker geen walk-over, want Mertens speelde fel en haalde ongelooflijk veel ballen terug. Op het einde van set twee, die ik pas na een tiebreak won, kreeg ik het even warm. Maar ik ben blij dat ik het uiteindelijk toch haalde."



Keys wordt getraind door de gewezen tenniskampioene Lindsay Davenport, terwijl ook Kim Clijsters de match vanuit de tribunes volgde. "Het is fijn om voor zulke grootheden te mogen tennissen", verklaarde Keys. "Het geeft een goed gevoel om te beseffen dat ze jonge speelsters als mij en Mertens steunen." © getty. © afp.