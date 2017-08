Muguruza en Wozniacki beginnen overtuigend, Konta en Bemelmans moeten meteen inpakken

YP

US Open Garbine Muguruza is overtuigend begonnen aan de US Open in New York. De als derde geplaatste Spaanse versloeg in de eerste ronde Varvara Lepchenko (WTA 64) in twee sets (6-0 en 6-3). Na een snelle eerste set, die al na 21 minuten was afgelopen, bood de Amerikaanse voor eigen publiek in de tweede set iets meer tegenstand. Na 42 minuten had de Wimbledonkampioene ook die set en daarmee de wedstrijd gewonnen.

Muguruza kwam in New York nog nooit verder dan de tweede ronde. Daarin komt ze later deze week uit tegen de Chinese Ying-Ying Duan (WTA 92).



De als vijfde geplaatste Caroline Wozniacki liet zich in de eerste ronde evenmin verrassen. De 27-jarige Deense was in twee sets (6-1 en 7-5) te sterk voor de Roemeense Mihaela Buzarnescu (WTA 133). In de tweede ronde neemt ze het op tegen de Russin Ekaterina Makarova (WTA 40).



De als zevende geplaatste Britse Johanna Konta, die op Wimbledon de laatste vier haalde, ging al in de eerste ronde onderuit. Ze was niet opgewassen tegen de Servische Aleksandra Krunic (WTA 78), die in drie sets (4-6, 6-3 en 6-4) won. Konta bereikte zowel in 2015 als 2016 de vierde ronde. Ze was een van de acht speelsters in New York die kans maken om bij deze US Open de eerste plaats op de wereldranglijst te claimen.



Venus Williams had voor eigen publiek drie sets (6-3, 3-6 en 6-2) nodig tegen de Slovaakse Viktoria Kuzmova (WTA 135). De als negende geplaatste Amerikaanse komt in de tweede ronde uit tegen de Française Oceane Dodin (WTA 48). Williams (37) won de US Open in 2000 en 2001.



Johanna Konta.

Bemelmans meteen out Ruben Bemelmans (ATP-96) werd afgelopen nacht uitgeschakeld in de eerste ronde van het US Open. De 29-jarige Limburger bleek niet opgewassen tegen de Fransman Lucas Pouille (ATP-20), het zestiende reekshoofd op het hardcourt in Flushing Meadows. Na 1 uur en 42 minuten was 6-3, 6-4 en 6-4 het verdict.



Bemelmans stond voor de tweede keer op de hoofdtabel van het vierde en laatste Grand Slam van het seizoen. In 2015 bereikte hij de derde ronde (1/16 finales). © belga.