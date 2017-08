Indrukwekkende Sharapova mept Halep meteen naar huis op US Open: "Hier doe ik het voor"

YP

29/08/17 - 07u04 Bron: Belga

© reuters.

video Maria Sharapova (WTA 146) heeft afgelopen nacht in de eerste ronde van de de US Open in drie sets van de als tweede geplaatste Roemeense Simona Halep gewonnen. In het Arthur Ashe-stadion won Sharapova de eerste (6-4) en laatste (6-3) set, tussendoor probeerde Halep (4-6) iets terug te doen.