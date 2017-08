Indrukwekkende Sharapova mept Halep meteen naar huis op US Open, Bemelmans sneuvelt in eerste ronde

YP

29/08/17

US Open Maria Sharapova heeft op de US Open in drie sets van de als tweede geplaatste Simona Halep uit Roemenië gewonnen. In het Arthur Ashe-stadion won Sharapova de eerste (6-4) en laatste (6-3) set, tussendoor probeerde Halep (4-6) iets terug te doen.